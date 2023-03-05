شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي المحلة صبري قشوط، في تصريحات خاصة إلى قناة الوسط «WTV»، أن فريقه خسر نقطتين خلال التعادل بهدف أمام فريق أساريا ضمن الجولة الثالثة إيابا في الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

في الوقت نفسه، أجرت قناة الوسط «WTV» لقاء أخر مع المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي أساريا محمد الزواغي، وتحدث عن حظوظ فريقه في المسابقة.

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وتتواصل مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بعد فترة توقف، ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى، على الرغم من تعادله أمام دارنس في الأسبوع الثالث من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما يستمر الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بفوزه على الخمس بهدفين لهدف.

وقلص النصر فارق النقاط إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر، بعد أن انتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه التحدي، ويحتل الصقور المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تعادله مع الأخضر العائد للمشاركة في الدوري بعد تأجيل مبارياته بسبب المشاركة الأفريقية، ليستقر في المركز السادس، بينما يتذيل شباب الجبل المجموعة بنقطة وحيدة.