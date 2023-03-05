شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس السبت، أزمة الملاعب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

قدم برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور خبيري التحليل بقناة «WTV» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

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وكشفت مناقشات الحلقة أن «دورينا» مهدد بالتوقف من جديد، طارحا الأسباب، وكيفية الخروج من الظلام الدامس في الملاعب الليبية.

وتتواصل مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بعد فترة توقف، ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى على الرغم من تعادله أمام دارنس في الأسبوع الثالث من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما يستمر الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بفوزه على الخمس بهدفين لهدف.

قلص النصر فارق النقاط إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر، بعد أن انتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه التحدي، ويحتل الصقور المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تعادله مع الأخضر العائد للمشاركة في الدوري بعد تأجيل مبارياته بسبب المشاركة الأفريقية، ليستقر في المركز السادس، بينما يتذيل شباب الجبل المجموعة بنقطة وحيدة.