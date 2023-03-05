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5 ليبيين في بطولة رواد التنس العربي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 05 مارس 2023, 01:14 مساء
5 ليبيين في بطولة رواد التنس العربي
بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)
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انطلقت الأحد على ملاعب نادي الصيد العراقي بطولة الرواد العرب للتنس الأرضي الحادية عشرة، بمشاركة ليبية، وتقام البطولة تحت إشراف وتنظيم الرابطة العربية لرواد التنس.

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يشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من دول ليبيا والعراق والبحرين ومصر والسعودية والأردن واليمن وسورية والسعودية وتونس والجزائر والكويت وعمان والبحرين وجيبوتى وجزر القمر.

ليبيا تشارك فى المحفل العربى بخمسة لاعبين وهم: كمال الجمل فئة من 60 إلى 64 عاما، وعبدالحكيم الجطيلى والهادي عمر سالم في الفئة من 50 إلى 59 عاما، وحسام الطيب وباسم عجاج في الفئة من 40 إلى 49 عاما.

بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)
بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)
بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)
بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)
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