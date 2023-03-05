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32 مشاركا في دورة مدربي كرة قدم الصالات بطرابلس تحت إشراف «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 05 مارس 2023, 01:07 مساء
32 مشاركا في دورة مدربي كرة قدم الصالات بطرابلس تحت إشراف «فيفا»
دورة مدربي كرة قدم داخل الصالات بطرابلس. (فيسبوك)
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تنطلق الأحد بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة مدربي كرة القدم داخل الصالات، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لكرة القدم، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمشاركة 32 مدربا، ويحاضر فيها الخبير الدولي المغربي هشام الدكيك.

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محاضرات نظرية وعملية
تضمن الدورة في يومها الأول محاضرات نظرية وعملية، والبداية بحفل الافتتاح تعقبه محاضرات عن برنامج «فيفا» لتطوير كرة القدم داخل الصالات، وتاريخ كرة القدم داخل الصالات ومميزاتها وقوانينها، ويختتم برنامج اليوم الأول بمباراة استعراضية بين المشاركين.

محاضرات اليوم الثاني
تضمن المحاضرات، منهجيات كرة القدم داخل الصالات ومهاراتها وحصة عملية عن المهارات.

التكتيك في اليوم الثالث
يتضمن برنامج اليوم الثالث محاضرات عن التكتيك وأنواع الدفاع (1) وأنواع الدفاع (2)، ومجموعات العمل في التكتيك الدفاعي والتكتيك في كرة القدم داخل الصالات.

اليوم الرابع الختامي  
يشهد اليوم الختامي إلقاء محاضرات عن تكتيك كرة القدم داخل الصالات هجوميا وأنظمة اللعب التكتيكي الهجومي وخطط تطوير كرة القدم داخل الصالات وتقييم الدورة خلال حفل الختام.

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