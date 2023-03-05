أبوشويشة: جهزنا برنامجا ثقافيا رياضيا احتفالا باليوم العالمي للمرأة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكدت رئيس الاتحاد الرياضي النسائي الليبي عواطف أبوشويشة، أنه تم التجهيز لانطلاق المؤتمر النسائي الثالث، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي النسائي الليبي.

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المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم، وسط مشاركة نقابة معلمين طرابلس تحت شعار «حب ووفاء لزيادة العطاء»، في قاعة قرطبة بطرابلس يومي الأربعاء والخميس المقبلين الثامن والتاسع من مارس الجاري.

ويستهدف المؤتمر قرابة 200 معلمة تربية بدنية من مكاتب النشاط بطرابلس المركز، وفي الأندلس وأبوسليم وتاغوراء وعين زارة.

وأضافت أبوشويشة أن برنامج الملتقى يتواصل ليومين، ويتضمن مسابقات في ألعاب الشطرنج وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والعديد من المحاضرات، من بينها محاضرة بعنوان «سيكولوجية معلم التربية البدنية في المؤسسة التربوية» تلقيها الدكتورة عبير بن خليفة، ومحاضرة عن التغذية الصحية وفوائدها على الجسم للدكتورة ناجية شلبي.

وأكملت أبوشويشة أن ملتقيات مماثلة للمرأة ستقام بمدن سبها والجفارة وزوارة والجميل.