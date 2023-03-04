رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة إياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، عبر قناة الوسط «WTV».

تجرى ثلاث مباريات، وهي الخمس مع الاتحاد على ملعب الخمس في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، بحضور المحللين علي رحومة وعبدالرحيم نجم عبر استوديو تحليل قناة الوسط «WTV».

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أما المباراة الثانية فتجمع المحلة مع أساريا على ملعب أبوسليم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا وتنقلها قناة الوسط «WTV2»، أما النصر فيواجه التحدي على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الخامسة والنصف، بحضور المحللين علي رحومة وعبدالرحيم نجم عبر استديو قناة الوسط «WTV».

وتقدم قناة الوسط «WTV» استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في جميع جولات الدوري، بعد انتهاء أزمة الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل نادٍ لاستكمال المسابقة.

السبت 4 مارس

- الخمس × الاتحاد - ملعب الخمس 3:00 استوديو «WTV»

- المحلة × أساريا - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV2»

- النصر × التحدي - ملعب شهداء بنينا 5:30 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).