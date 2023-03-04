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الحضيري يقدم استقالته من تدريب التعاون.. والإدارة تعلق القرار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 04 مارس 2023, 01:54 مساء
الحضيري يقدم استقالته من تدريب التعاون.. والإدارة تعلق القرار
المدرب الوطني ناصر الحضيري. (فيسبوك)
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قدم مدرب فريق التعاون ناصر الحضيري، استقالته إلى مجلس الإدارة بعد نهاية مباراة الهلال في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، دون أن تتخذ إدارة النادي القرار النهائي بالموافقة أو رفض الاستقالة.

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فريق التعاون مُني، أمس الجمعة، بخسارة كبيرة وصلت إلى أربعة أهداف مقابل هدفين أمام الهلال، وبات رصيد التعاون بعد الجولة الثالثة من مرحلة الإياب 12 نقطة.

وفي حال قبول الاستقالة، فإن الحضيري سيكون رابع مدرب يغادر خلال مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز، بعد فتحي الجبال في الأهلي طرابلس، وأسامة الحمادي في الاتحاد، وسمير شمام في الأخضر.

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