عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة إياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، عبر قناة الوسط «WTV».

- «استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات اليوم في «دورينا»

وتقدم قناة الوسط «WTV» استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في جميع جولات الدوري، بعد انتهاء أزمة الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل نادٍ لاستكمال المسابقة.

السبت 4 مارس

- الخمس × الاتحاد - ملعب الخمس 3:00 استوديو «WTV»

- المحلة × أساريا - ملعب أبوسليم 3:30 نقل «WTV2»

- النصر × التحدي - ملعب شهداء بنينا 5:30 استوديو «WTV»

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).

مباريات السبت في «دورينا». (صفحة الوسط عبر فيسبوك)