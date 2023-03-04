بطولة الأندية العربية للطائرة ميلاد ليبي وتتويج أكثر للأهلي المصري.. والسويحلي سابعا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار الخميس الماضي بمجمع الصالات الرياضية باستاد القاهرة بمصر على بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، وشهدت تتويج الأهلي المصري المستضيف بكأس البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على النصر البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25-21، 25-9، 25-19).

السيب العماني ثالثا

مباراة تحديد الترتيب الثالث انتهت بفوز السيب العماني على الوكرة القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وكانت نتائجها (25-23، 25-15، 17-25، 25-22).

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الأهلي القطري خامسا مباراة تحديد الترتيب الخامس، بعد الفوز على مصافي الشمال العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-10، 25-20، 25-23).

السويحلي الليبي سابعا

مباراة تحديد الترتيب السابع جمعت بين السويحلي الليبي وكاظمة الكويتي ضمن المباريات التى تميزت بالندية والإثارة، وتواصلت لخمسة أشواط كاملة، أربعة أشواط منها كان التفوق فيها بفارق نقطتين، الشوط الأول كان التفوق فيه لكاظمة (25-23)، والشوط الثاني للسويحلي (30-28)، والشوط الثالث لكاظمة (26-24)، وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الرابع (25-20)، وحسم السويحلي أيضا الشوط الخامس لصالحه (15-13)، لتنتهي المباراة بفوز السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

الترتيب النهائي

توج الأهلي المصرى بكأس البطولة والميدالية الذهبية، والنصر البحريني بالميدالية الفضية، والسيب العماني بالميدالية البرونزية، ورابعا الوكرة القطري، وخامسا الأهلي القطري، وسادسا مصافي الشمال العراقي، وسابعا السويحلي الليبي، وثامنا كاظمة الكويتي ثامنا، وتاسعا بني ياس الإماراتي، وعاشرا الصداقة الفلسطيني، الحادي عشر خبيل اليمني، والثاني عشر الميناء اليمني.

الجوائز الفردية

توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة اللاعب أحمد سعيد (الأهلي المصري)، وبجائزة أفضل لاعب صد مركز 6 اللاعب محمد عادل (الأهلي المصري)، وبجائزة أفضل لاعب مركز الثاني اللاعب أحمد صلاح (الأهلي المصري)، وأفضل ليبرو عبدالله مقابلى (السيب العماني)، وأفضل لاعب ضارب خميس الجابري (السيب العماني).

يشار إلى أن بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة انطلقت نسختها الأولى في ليبيا العام 1978، وتوج بلقبها الترسانة الليبي، وبعد النسخة الـ41 انفرد الأهلي المصري بالأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب، وأقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي بـ7 ألقاب.

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)

مراسم تتويج الأهلي المصري في بطولة الطائرة العربية. (فيسبوك)