تأهل الهلال وبنغازي الجديدة مع الأولمبي والأهلي طرابلس إلى نهائيات كأس اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تأهلت أندية الهلال وبنغازي الجديدة والأولمبي والأهلي طرابلس إلى نهائيات كأس كرة اليد، وجمعت المباراة الأولى الهلال مع المروج، وشوطها الأول انتهى بتقدم الهلال بفارق 9 أهداف (16-7)، وفي الشوط الثاني أضاف الهلال 18 هدفا مقابل 12 للمروج، لتنتهي المباراة بفوز الهلال (34-19)، أدار المباراة الحكمان رجب هدية وسعد العريبي وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

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وجمعت المباراة الثانية بين قار يونس وبنغازي الجديدة، وجاء الشوط الأول ليشهد ندية وتكافؤ، وانتهى بفارق هدف واحد لصالح قار يونس (20-19)، والشوط الثاني كانت الأفضلية فيه لبنغازي الجديدة الذي تمكن من إضافة 18 هدفا مقابل 13 لقار يونس، لتنتهى المباراة لصالح بنغازي الجديدة بفارق 5 أهداف (37-32)، أدار المباراة الحكمان أيمن بودبوس ورمضان المنفي، وراقبها فنيا الصادق الدروقي وإداريا محمد الجهاني.

وبهاتين النتيجتين تأهل الهلال وبنغازي الجديدة لنهائيات كأس ليبيا لكرة اليد، ويشار إلى أن المجموعة الأولى تأهل منها الأولمبي بعد فوزه على الشرطة (26-16)، والأهلي طرابلس بعد فوزه على الجزيرة (24-22).