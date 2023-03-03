استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية التي تحمل شكوكا خلال مواجهة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

واستضافت أزاد عبدالباسط الخبير التحكيمي بقناة الوسط والحكم الدولي السابق سليم بالخواص، للتعليم على الحالات التحكيمية في المباراة التي احتضنها ملعب مصراته.

أولى الحالات

شهدت الدقيقة الخامسة من الشوط الأول جذب مُدافع الاتحاد المصراتي لمهاجم الأهلي طرابلس إلى الوراء، الذي سقط داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم تغاضى عن احتسابها ركلة جزاء لصالح الأهلي، كما يقول الخبير التحكيمي.

- «استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات اليوم في «دورينا»

- «استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

الحالة الثانية هي حالة الهدف الأول لنادي الأهلي طرابلس في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وأشاد سليم بالخواص بمساعد الحكم عبدالرحمن سكير، الذي أعلن صحة الهدف بسبب تمركزه الجيد في تلك اللقطة.

بعدها بدقيقة لاعب الاتحاد المصراتي تدخل بتهور على لاعب الأهلي، الذي سقط على أرض الملعب، دون أن يشهر حكم اللقاء إنذارًا أصفرَ للاعب الاتحاد، وهو ما لام عليه بالخواص في هذه اللقطة.

الدقيقة 39 ولقطة مخالفة خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي طرابلس، ورغم الشك في هذه اللقطة، إلا أن الحكم اتخذ قراراً صحيحاً باحتسابها من خارج المنطقة.

وفي حالة التسلل التي لم تحتسب على الأهلي طرابلس أشاد كذلك بالحكم المساعد في هذه اللقطة، إذ غطى اللاعب رقم ثلاثة من الاتحاد المصراتي التسلل، ولم يعلن عن وجود حالة تسلل.

آخر الحالات

وفي آخر حالة في المباراة بالدقيقة 67، جاءت كرة عرضية كان التنافس عاديًا على الكرة، ولا يوجد ركلة جزاء، وكان قرار الحكم صحيح جدًا حين جاء من نصيب الهواري.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط» «WTV».. اضغط هنا

- لمشاهدة المباراة عبر صفحة «الوسط» بـ«فيسبوك».. اضغط هنا