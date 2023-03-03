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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 05:53 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصداقة. (قناة الوسط)
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يلتقي اليوم فريق الصداقة ضيفه شباب الجبل على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام السادسة مساء، عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل شباب الجبل وهو يتذيل المجموعة برصيد أربع نقاط، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن أقرب المنافسين فريق التحدي صاحب المركز التاسع.

بينما يأمل الصداقة في نيل الثلاث نقاط للدخول إلى المربع الذهبي والاقتراب أكثر من الفرق المتأهلة، إذ يحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 13 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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