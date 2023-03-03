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رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 02:35 مساء
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة في تصريحات هاتفية إلى برنامج «في التسعين»، الذي تبثه قناة «الوسط»، أن مجلس إدارة النادي يملك رؤية جديدة، ويرغب في تكوين فريق منافس يعتمد على لاعبي الفرق السنية في النادي.

وقال عبودة: «بداية أشكر المدرب أسامة الحمادي، الذي كان عند حسن ظنا في فترته الأولى، وفي الفترة الثانية قدمنا له الدعم لأخذ دورات تدريبية، لا يمكن أن ننقص من حق الحمادي، ولاعبينا قدموا مباريات قوية وتحملوا المسؤولية».

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وتابع: «فريقنا يركز في المنافسة على الألقاب المحلية، وتقديم بطولة عربية مشرفة، وأيضا نفكر في تكوين فريق شاب من الفئات السنية».

وعن الاتجاه للمدرسة الأجنبية قال محمود عبودة: «المدرب الجديد ماليجا فافوفيتش حقق إنجازات على مستوى الفرق السنية، وهو يتوافق مع رؤيتنا لنادينا، إذ نرغب في الاعتماد على لاعبينا الشباب وإعطائهم فرصة».

وأردف: «كانت لدينا تجارب سابقة مع المدارس الصربية في التدريب، وهذا لا ينقص من قدر المدرب المحلي، لكنهم يحتاجون للحصول على دورات تدريبية لمواكبة التطور في كرة القدم».

مدة التعاقد
وقال رئيس نادي الاتحاد إن الجهاز الفني الجديد للفريق يتكون من خمسة مدربين، وهم المدير الفني ماليجا فافوفيتش ومساعده دوجان جليتش، إلى جانب مدرب حراس المرمى، ومعد بدني، كما سينضم للجهاز مدرب مهارات، وسيختص بتعليم اللاعبين الشباب المهارات الأساسية في كرة القدم، وتطوير مهاراتهم»، وستكون مدة التعاقد سنة ونصف.

واختتم محمود عبودة تصريحاته: «نطلب من جماهيرنا الالتفاف خلف النادي ودعم اللاعبين، نعدهم بالدفاع عن لقبنا والمنافسة بكل قوة في بطولة الدوري الممتاز»، مضيفا: «نملك العناصر لتحقيق إنجازات ليس فقط محليا ولكن أيضا قاريا وعربيا، ونثق في قدرة لاعبينا».

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