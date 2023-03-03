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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 01:28 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»
الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم. (قناة الوسط)
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يلتقي اليوم فريق الأولمبي على ملعبه ضيفه أبوسليم، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف ظهرا، عبر قناة الوسط الأولى «WTV2».

ويدخل أبوسليم المواجهة آملا في تحقيق الفوز أمام الأولمبي للمحافظة على فارق النقاط بينه وبين الأهلي طرابلس، وتأمين المركز الثاني خلف المتصدر الاتحاد.

بينما يأمل الأولمبي في مزاحمة فرق المربع الذهبي، والارتقاء ثالثا في الجدول، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الأخرى بين الأهلي طرابلس ومضيفه الاتحاد المصراتي.

ويحتل أبوسليم المركز الثاني برصيد 20 نقطة، مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي طرابلس أقرب ملاحقيه، بينما الأولمبي في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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