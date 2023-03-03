شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم فريق الاتحاد المصراتي على ملعبه ضيفه الأهلي طرابلس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الثالثة ظهرا، عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل الاتحاد المصراتي المواجهة آملا في تحقيق الفوز أمام الأهلي الذي غير مدربه في الجولة الماضية، بينما يأمل الأهلي في استغلال صحوة البداية لتصحيح المسار في جدول الترتيب.

ويتذيل الاتحاد المصراتي جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، لكنه يتساوى في النقاط مع المحلة والخمس، بينما الأهلي طرابلس مهدد بفقدان مركزه الثالث في الترتيب في حالة تحقيقه نتيجة غير الفوز، خاصة مع تساوي السويحلي معه في النقاط، وابتعاد الأولمبي بنقطة وحيدة، ويتبقى له مواجهة أمام أبوسليم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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