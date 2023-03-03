الأخضر يتعثر في «الكونفدرالية» ويترقب ثلاثية الإياب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

جدد فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، ممثل الكرة الليبية خسارته بهدف أمام فريق لوبوبو الكونغولي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، لينهي أول ثلاث مواجهات بنقطة واحدة، وسط ترقب لثلاث مواجهات أخرى في إياب دور المجموعات، لتحديد موقفه من التأهل أو عدمه، وسط صعوبات كبيرة، بعد أن خسر خلال اللقاء أمام لوبوبو الذي أقيم على أرضية ملعب ليفي مواناواسا في دولة زامبيا، مضيف المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، ليبقى الأخضر بالنقطة الوحيدة في المجموعة الأولى، وكان يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادله في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر فريق لوبوبو الكونغولي الجولتين ليصبح دون نقاط، قبل أن يحسن مركزه على حساب الأخضر ويقتنص أول ثلاث نقاط.

وأقالت إدارة نادي الأخضر مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي سمير شمام والطاقم المصاحب له الإداري والفني مع قبول استقالة مدير الكرة بالنادي حمدي الدعوب على خلفية النتائج غير المرضية للفريق في الآونة الأخيرة، حسب «صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك». ومن بين النتائج المتواضعة التعثر في الدوري الليبي وكذلك المشاركة الأفريقية المخيبة للآمال بـ«الكونفدرالية» والوجود في آخر ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة. ودعا رئيس اللجنة التسييرية بنادي الأخضر إدريس بوقويطين الأحد، أعضاء اللجنة التسييرية جميعًا لعقد اجتماع عاجل ومهم لمناقشة أوضاع الفريق الأول والمستجدات المقبلة للفريق مع البحث عن مدرب آخر لتكملة مشوار الدوري الليبي وكأس الاتحاد الأفريقي. كان المدرب التونسي سمير شمام وصل بالفريق الموسم الماضي إلى الدور السداسي واختير أفضل مدرب الموسم الماضي بشهادة الجميع.

خسارة ضربة بداية دور المجموعات

حاول فريق الأخضر تدارك أخطاء الجولة الأولى في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن خسر ضربة بداية دور المجموعات أمام مضيفه الجنوب أفريقي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف، على ملعب «دوبسونفيل ستاديوم»، سجل هدف الأخضر الوحيد أكرم الزوي في الدقيقة 80، ليحول النتيجة إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يضيف مارومو صاحب الأرض الهدف الرابع في الدقيقة 84، ليسجل رباعية مارومو غالانتس، لاعبه ليسيبا نوكو في الدقيقة الخامسة، وأضاف رانجا شيفافيرو «ثنائية» بالدقيقتين 21 و57، قبل أن يختتم جوزيف مالونجوان الأهداف، وخاض الجهاز الفني للفريق المباراة بتشكيل هجومي أمام مارومو غالانتس دون جدوى، وضم تشكيل الأخضر: في حراسة المرمى مفتاح الدرسي، وفي الدفاع هيثم المحمدي، ووجدي سعيد، ومصطفى حمزة، وأنس الورفلي، وفي خط الوسط صهيب سليمان، وآدم أسيان، وأحمد الحاسي، وفي الهجوم أري بابل، وعامر التاورغي، وسالم روما، وأرجع شمام سبب الخسارة إلى ضعف اللياقة البدنية، فضلا عن بطء لاعبيه في دخول أجواء المباراة أمام بطل جنوب أفريقيا.

مغامرة قارية الأولى من نوعها لممثل ليبيا

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق الأخضر بممثلين عن الكرة في جنوب أفريقيا والجزائر والكونغو في ثالث مغامرة أفريقية في تاريخ النادي الليبي، بعد أن سجل ظهوره الأفريقي لأول مرة العام 2006، وغادر المنافسة من الدور الأول أمام فريق حرس الحدود المصري، ثم جدد ظهوره الأفريقي الثاني العام 2008، وبعد أن نجح للمرة الأولى في التأهل للدور الثاني عقب إقصائه فريق يانغ أفريكانز التنزاني خرج من سباق المنافسة في الدور الثاني أمام حرس الحدود المصري أيضًا، وكان فريق الأخضر في طريق بلوغه وتأهله التاريخي لأول مرة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم، حيث نجح في إقصاء فرق أهلي الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق بلاتو يونايتد النيجيري، بعد «ريمونتادا» تاريخية جعلت الفريق يعبر لمجموعات «الكونفدرالية».

واستعداداً لأفريقيا أقام فريق الأخضر معسكراً تدريبياً بالقاهرة خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية كان آخرها أمام فريق المريخ السوداني، حيث انتهى اللقاء الودي بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وكان فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام قد عزز قائمته الأفريقية بعدد من الانتدابات المهمة أبرزهم المحترف الغاني ريتشموند بواكي والتونسي هيثم المحمدي إلى جانب بعض الانتدابات المحلية.

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أربع مجموعات في منافسات «الكونفدرالية»

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر الليبي في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو واتحاد العاصمة، بعدما تأهل ضمن الـ16 فريقاً إلى دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، وجرى تقسيم الفرق المتأهلة إلى أربعة مستويات يضم كل منها أربعة أندية، على أن يجري توزيع فريق من كل مستوى في كل مجموعة من المجموعات الأربع، وأقيمت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية (2022-2023) عن وقوع ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم نادي الأخضر في المجموعة الأولى، وجاءت نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: الأخضر الليبي - سان إلوا لوبوبو الكونغولي - مارومو غالانتس الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري.

المجموعة الثانية: موتيما بيمبي الكونغولي - ريفرز يونايتد النيجيري - ديابل نوار الكونغولي - أسيك ميموزا العاجي.

المجموعة الثالثة: الجيش الملكي المغربي - فيوتشر المصري - أسكو كارا التوغولي- بيراميدز المصري.

المجموعة الرابعة: ريال باماكو المالي - يانج أفريكانز التنزاني - الاتحاد المنستيري التونسي - مازيمبي الكونغولي.