الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية، بدعوة من الاتحاد العربي للعبة، ممثلاً لكرة القدم الليبية في بطولة الأندية الكبرى على صعيد الوطن العربي، وتسحب قرعة التصفيات الأولية في السادس من مارس الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة ساسي أبوعون والمدير التنفيذي سالم صولة، حسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

ويعاني فريق الأهلي طرابلس من غياب الإطار الفني بعد إقالة المدرب التونسي فتحي الجبال، على خلفية سلسلة التعادلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والنتائج المخيبة للآمال، بعد أن تعادل أمام ضيفه أبوسليم سلبيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري، ليكون التعادل الرابع تواليا، ليحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أبوسليم 20 نقطة والاتحاد المتصدر برصيد 21 نقطة، ويتبقى من الدوري الليبي الممتاز سبع جولات قبل دخول مرحلة السداسي والتي ستتأهل لها ثلاث فرق من كل مجموعة، لتضطر إدارة نادي الأهلي طرابلس للاعتماد على المدرب المساعد جمال خشارم موقتا لحين الاستقرار على بديل الجبال، قبل بدأ منافسات البطولة العربية.

37 ناديا يشاركون في النسخة الجديدة

وكشف مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى «كأس الملك سلمان» على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف، من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة.

للاطلاع على العدد 380 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأصبحت البطولة العربية للأندية 2023 مثار حديث جماهير كرة القدم من المحيط إلى الخليج بمجرد الإعلان عن إقامة نسخة هذا العام بصورة رسمية، بعد أن تقرر أن تحمل هذه النسخة اسم الملك سلمان بن عبد العزيز، في الوقت الذي ستقام خلاله الأدوار النهائية من المسابقة على الملاعب السعودية، لتتغير البطولة، بعد أن أقيمت في نسختها الأخيرة بنظام المباريات الإقصائية، عندما تُوج الرجاء المغربي بطلا للعرب.

وحسب موقع «في الجول» هناك ثلاثة أدوار تمهيدية حتى بلوغ دور المجموعات النهائي، الدور التمهيدي الأول سيكون تصفيات بين أبطال دوريات جيبوتي والصومال واليمن وجزر القمر بنظام خروج المغلوب، وبشأن الدور التمهيدي الثاني، سيرشح كل اتحاد عربي فريقا واحدا للمشاركة به، شريطة أن يكون ضمن المربع الذهبي لمسابقة الدوري في موسم 2021-2022، ويكون مجموع الأندية في الدور الثاني، 24 فريقًا، يلعبون مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل إلى الدور الثالث، وفي الدور التمهيدي الثالث، أو ما سيطلق عليه الدور الثاني تلتقي الفرق الفائزة في الدور السابق، وعددها 12، بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهل إلى دور المجموعات.

نظام التأهل إلى الأدوار الإقصائية

تتأهل إلى دور المجموعات الذي سيقام في السعودية ستة أندية، يُضاف عليها أربعة أندية بالتأهل المباشر باختيار اللجنة المنظمة للبطولة، وستة أندية أخرى تتأهل حسب تصنيفها في ديسمبر 2022 من أبطال الدوريات لبلوغ دور المجموعات، تقسم الأندية إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربع فرق تلتقي بعضها البعض مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي، وبداية من دور الـ8، تقام المباريات بالأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية. يقام نظام البطولة العربية للأندية 2023، بالدور التمهيدي مباريات إقصائية بين أبطال جيبوتي والصومال واليمن وجزر القمر، والدور الأول بمباريات إقصائية بين 24 فريقًا، والدور الثاني بمباريات إقصائية بين 12 فريقًا، ودور المجموعات مكون من 16 فريقًا على أربع مجموعات، ويقام في السعودية ربع النهائي بمباراة واحدة بين الفرق المتأهلة من دور المجموعات، ويقام أيضًا في السعودية نصف النهائي بمباراة واحدة بين الفرق المتأهلة من ربع النهائي، وكذلك يقام في السعودية النهائي بمباراة واحدة، ويشارك فحمان بطل الدوري اليمني، وزيليمادجو بطل جزر القمر، وأرتا سولار 7 بطل جيبوتي، وديكاداها بطل الصومال، وخلال الدور الأول، تقرر أن يشارك 11 فريقًا من آسيا، وسبع فرق من قارة أفريقيا وخمس فرق أخرى باختيار اللجنة المنظمة.

تأهل 6 أندية حسب تصنيف ديسمبر 2022

تتأهل إلى المجموعات ستة أندية على حسب تصنيف اتحاداتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن ديسمبر 2022، هذه الأندية ستكون الوداد بطل الدوري المغربي 2021-2022، الترجي بطل الدوري التونسي لنفس الموسم، والزمالك بطل الدوري المصري لنفس الموسم، بجانب بطل الدوري الجزائري، شباب بلوزداد، والهلال بطل الدوري السعودي، وأخيرًا بطل الدوري القطر السد، وبحسب إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم، ستصل جوائز مسابقة البطولة العربية للأندية إلى 10 ملايين دولار، ويحصل بطل النسخة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على اثنين ونصف مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي، و150 ألف دولار للأندية في ربع النهائي، و100 ألف دولار في دور المجموعات، على أن يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه، وفي الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، والدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

تنطلق البطولة العربية للأندية 2023 في الأول من مارس الجاري بانطلاق الدور التمهيدي، والذي يستمر حتى الخامس من الشهر نفسه، بعد ذلك يقام الدور الأول من 13 إلى 15 مارس، ومن 3 إلى 5 أبريل، ومن 10 إلى 12 أبريل، أما الدور الثاني المؤهل للمجموعات، يلعب في الفترة من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيو، ودور المجموعات والأدوار التالية التي ستقام في السعودية، تلعب من 20 يوليو إلى 5 أغسطس، وسيكون موعد المباراة النهائية هو 5 أغسطس، على أن يقام بأحد مدن أبها والطائف والباحة، التي ستستقبل البطولة بدايةً من دور المجموعات.

مباراة سابقة للأهلي طرابلس. (الإنترنت)