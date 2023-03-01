المسابقات باتحاد الكرة تعلن مواعيد الأسبوع الرابع لإياب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز، عن المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات المجموعة الأولى

تنطلق المباريات الخميس 9 مارس المقبل وتشهد مواجهتين، يلتقي الصداقة وضيفه الصقور على ملعب الأول في تمام الثالثة ظهرا، بينما يلتقي الأهلي بنغازي والنصر على ملعب شهداء بنينا في الخامسة مساء.

وتقام الجمعة مواجهة وحيدة في الثالثة ظهرا، يحل دارنس ضيفا على التعاون في ملعب 10 يونيو بأجدابيا، بينما تقام السبت في الثالثة ظهرا مواجهة الهلال وشباب الجبل على ملعب شيخ الشهداء.

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وستؤجل مواجهة التحدي والأخضر، نظرا لارتباط الأخير بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات المجموعة الثانية

تنطلق مباريات المجموعة الثانية الجمعة 10 مارس بلقائين، يلتقي المدينة والاتحاد على ملعب أبوسليم في الثالثة والنصف ظهرا، ويواجه الأهلي طرابلس ضيفه السويحلي على ملعب الجميل في نفس التوقيت.

كما يشهد يوم السبت مباراتين كذلك، إذ يلتقي الأولمبي والاتحاد المصراتي على ملعب الزاوية، بينما يحل أساريا ضيفا على الخمس في الثالثة والنصف ظهرا.

وتختتم المواجهات الأحد بلقاء أبوسليم على ملعبه وضيفه المحلة في الثالثة والنصف ظهرا.