بعد المشاركة الأفريقية.. الأخضر يعود للدوري بلقاء الصقور

القاهرة - بوابة الوسط

يعود نادي الأخضر لاستئناف مشاركته في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد تأجيل أول مواجهتين بسبب المشاركة الأفريقية.

وستشهد الجولة الثانية عشرة من الدوري، أولى مواجهات الأخضر ضمن مرحلة الإياب حين يحل ضيفا على مدينة طبرق لمواجهة نادي الصقور الجمعة في الثالثة ظهرا.

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ويحتل الأخضر المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقّي مباراتين له، برصيد 13 نقطة متساويا مع أندية الهلال والصداقة، ويبتعد عن الصدارة التي يحتلها الاتحاد بفارق تسع نقاط.

بينما يحتل الصقور المركز الثالث في الدوري برصيد (16) نقطة من 11 مباراة، وتفصله نقطتان فقط عن صاحب المركز الثاني نادي النصر.

الأخضر بنقطة وحيدة

وأنهى الأخضر ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، حاصدا نقطة وحيدة من تعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بينما خسر مواجهتيه أمام مارمو غالانتس الجنوب أفريقي، وسانت إيلوي الكونغولي، ليحتل المركز الأخير في مجموعته.

ولم يسجل الأخضر سوى هدف وحيد عن طريق لاعبه صهيب بن سليمان من علامة الجزاء، بينما يأمل تصحيح مساره في مرحلة العودة، إذ سيلعب مواجهتين على ملعبه شهداء بنينا، ومتسلحا بجماهيره، سيستضيف فيهما غالانتس وسانت إيلوي، فيما سيخرج لمواجهة اتحاد العاصمة بالجزائر.