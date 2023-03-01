الأهلي طرابلس يدعم فريق اليد بلاعبين تونسيين

القاهرة - بوابة الوسط

وصل اللاعبان التونسيان صبحي سعيد وياسين سامي العاصمة طرابلس، تمهيدًا لانضمامهما إلى نادي الأهلي طرابلس.

تعاقد الأهلي طرابلس مع اللاعبين التونسيين لتدعيم صفوف فريق اليد بالنادي، من أجل المنافسة على الألقاب في ما تبقى من الموسم.

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ويملك اللاعبان خبرة كبيرة؛ إذ مثَّلا المنتخب التونسي في مناسبات عديدة، إلى جانب احترافهما في الدوري القطري.