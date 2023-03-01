الأهلي طرابلس يختار جرايا مدربا للفريق الأول

القاهرة - بوابة الوسط

استقر نادي الأهلي طرابلس على الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة المدير الفني طارق جرايا والذي سيحل خلفًا للمدرب المقال فتحي الجبال.

وسيقود المدرب التونسي طارق جرايا الفريق، وسيعاونه مواطنه سامح الدربالي، بينما سينضم المعد البدني أنيس الشعلالي للجهاز الفني.

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وأعلن الأهلي طرابلس، في وقت سابق، إقالة مدربه فتحي الجبال ومساعديه على خلفية سوء النتائج في الفترة الأخيرة.