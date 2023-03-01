الفارس الليبي فيصل دعباج يتأهل لبطولة العالم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل الفارس الليبي فيصل دعباج إلى بطولة العالم لمسافة 120 كم خلال المنافسات الدولية للقدرة والتحمل التي استضافتها مدينة ترهونة الإثنين.

جاء تأهل دعباج بعد اجتيازه 120 كم مقسمة على أربع مراحل في كل مرحلة 30 كم وهو الفارس الوحيد الذي شارك في المسافة من بين 14 فارسًا شاركوا في البطولة.

البطولة شارك فيها فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، وتأهل إلى الدور الثاني من بطولة القدرة والتحمل الفرسان معاذ أبوستة وعبدالودود دعباج وعلي الفزاني وعبدالغني النويصري.

الفرسان تأهلوا إلى المرحلة الثانية من تصفيات بطولة العالم للقدرة والتحمل بفرنسا في سبتمبر المقبل، وكانت نسبة المشاركة في سباق ١٠٠ كم للكبار بفارسين، وسباق ١٠٠ كم أواسط شارك فيه ١١ فارسًا بمجموع 14 فارسًا.

وفي فئة الأواسط مسافة ١٠٠ كم جاء معاذ أبوستة أولًا وعبدالغني التويجري ثانيًا وعلي الفزاني ثالثًا وعبدالودود دعباج ثالثًا وجميعهم تأهلوا إلى المرحلة الثانية من بطولة العالم، وفي مسافة ١٠٠ كم شارك اثنان من فرسان تونس وتأهلا إلى المرحلة الثانية.

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (تصوير - محمد قجام)