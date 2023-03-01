اتحاد الكرة يتسلم أعمال المشاركين في مسابقة تصميم الكؤوس والميداليات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم، بداية تسلم أعمال المشاركين في مسابقة تصميم كؤوس وميداليات مسابقاته، اعتبارا من الأربعاء وحتى 22 مارس الجاري، على أن يتم تسليم الأعمال إلى فروع شركة «بريد ليبيا» بالمدن التالية:

طرابلس شارع الزاوية البريد الرئيسي، وبنغازي ببريد السلماني، وبمدينة البيضاء ببريد البيضاء، وفي مصراتة ببريد مصراتة، وبمدينة سبها ببريد سبها، ومدينة غريان ببريد غريان، مع التأكيد على أن يتسلم كل مشارك وصل استلام العمل عبر بوليصة الشحن.

- الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

يشار إلى أن المسابقة أطلقها الاتحاد الليبي لكرة القدم في نوفمبر الماضي، وتشمل المسابقة تصميم الكؤوس والميداليات الخاصة بجميع مسابقاته المعتمدة، ليكون هناك شكل محدد وثابت ومعروف للكؤوس والميداليات، ومن ضمن شروطها أن تكون القلادة دائرية وثلاثية الأبعاد، مع تصميم الدرع على شكل دائري وثلاثي الأبعاد، وتنفيذ العمل على ورق مقاس (35×50)، وعدم كتابة أي بيانات على العمل المنفذ، وأن يكون التصميم ذا صلة بالهوية الوطنية، ويشمل تصميم الكؤوس في قاعدتها مكانا يوضح فيه شعار الاتحاد والمسابقة الرياضية والموسم الرياضي.

وخصصت للمسابقة جوائز، أفضل تصميم لكأس الدوري (35 ألف دينار)، جائزة أفضل تصميم لمسابقة كأس ليبيا (30 ألف دينار)، جائزة أفضل تصميم للكأس الممتازة (30 ألف)، جائزة أفضل تصميم لقلادة الاتحاد الليبي لكرة القدم (25 ألف دينار).