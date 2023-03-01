فوز المدينة على بلخير في إياب دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الأربعاء في القاعة الكبرى بطرابلس مباراة في إياب الدوري الليبي لكرة السلة جمعت بين المدينة وبلخير، وفي ربعها الأول كان متكافئا، وانتهى بفارق نصف سلة للمدينة (15-14)، والربع الثاني كان التفوق فيه للمدينة الذي سجل 25 نقطة مقابل 10 نقاط لأبي الخير، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدينة بنتيجة (40-24).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المدينة 28 نقطة وأبوالخير30 نقطة، لتنتهي المباراة لصالح المدينة بنتيجة (68-54)، أدار المباراة الحكمان إبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله، والمسجل فتحي حسونة، والميقاتي خالد صوادق، والمسجل الإلكتروني ثانية عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي الأمير.