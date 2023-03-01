الاتحاد العربي للكرة الحديدية يعقد اجتماعا بحضور ليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد الاتحاد العربي للكرة الحديدية اجتماعًا في تونس برئاسة رئيس الاتحاد العربي الليبي مصطفى عكاشة وبحضور الأمين العام محمود الطويل والأمين العام المساعد نبيل دراويل (ليبيا) ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للرافا محمد ياسين كافي (الجزائر) ورئيس الاتحادين الأفريقي والمغربي للتخصص الطويل عبداللطيف أبوطاهر (المغرب).

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نوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها، عرض ومناقشة مواد النظام الأساسي الاسترشادي الموحد للاتحادات العربية واقتراح التعديلات بما يتوافق واختصاص اللعبة، وتسمية أعضاء جدد لسد فراغات مناصب باللجنة التنفيذية للاتحاد، وعرض مقترح الهيكل التنظيمي للاتحاد واستحداث لجان جديدة، ووضع مقترح الموسم الرياضي 2023- 2024 والتجهيز لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الحديدية، وعرض ومناقشة مقترح الاتحاد الليبي للكرة الحديدية لاستضافة أول بطولة عربية للكرة الحديدية في جميع التخصصات وتسمية الليبي بومدين الزليطني مديرًا للبطولة.

وأشاد الحاضرون بدور وزارة الرياضة الليبية ومساهمتها في إنجاح الاجتماع وموافقتها المبدئية لاستضافة ليبيا للبطولة العربية للكرة الحديدية.

الاتحاد العربي للكرة الحديدية يعقد اجتماعا. (فيسبوك)

الاتحاد العربي للكرة الحديدية يعقد اجتماعا. (فيسبوك)