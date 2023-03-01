150 لاعبا في بطولة ليبيا للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تحتضن قاعة واقادوقو بمدينة سرت، الأربعاء، فعاليات بطولة ليبيا للقوة البدنية لفئات الناشئين والكبار والأساتذة بمشاركة 150 لاعًبا يمثلون 25 ناديًا وصالة رياضية من مختلف مناطق ليبيا.

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يعقد الاجتماع الفني للبطولة بحضور اللجنة المنظمة ومندوبي الأندية والحكام ويعقب الاجتماع الفني الدورة التنشيطية للحكام المشاركين بحضور رئيس الاتحاد منير الشويهدي ورئيس لجنة المسابقات محمد البابور ورئيس لجنة الحكام العليا طارق الصقر والحكم الدولي خالد مخلوف يجري خلالها التعرف على جديد القانون وتعديلاته والتي سيجري تطبيقها في منافسات البطولة.

▪ منافسات الخميس 2 مارس

بداية منافسات الناشئين وزن 53 / 59 كلغ بمشاركة 14 لاعبًا، وتعقبها منافسات الناشئين في أوزان 66 و74 و83 و93، بمشاركة 15 لاعبًا، وفي الفترة المسائية سيكون تنافس فئة الناشئين أوزان 53 و59 و66 كلغ بمشاركة 11 لاعبًا، تعقبها منافسات الأساتذة وزن 59 كلغ، بمشاركة لاعب واحد، والأستاتذة 2 بمشاركة لاعبين، بالإضافة إلى منافسات الناشئين في وزني 105/ 120 كلغ، والناشئين وزني 74 و83 كلغ والأساتذة 1 وزن 74 كلغ.