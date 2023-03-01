خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

القاهرة - بوابة الوسط

يوم الأحد الماضي كنت أمني النفس بمتابعة مباراة فريقي تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وهى إحدى مباريات ديربي لندن الذي يضم أندية (الأرسنال - وستهام - تشيلسي - توتنهام - فولهام - كريستال بالاس)، وفي الوقت ذاته كانت هناك مباراة لأحد ديربيات بنغازي بين فريقي الأهلي والهلال، والتي تابعتها لمدة 20 دقيقة، ولم أجد فيها ما يثير فضولي لتكملة شوطها الأول، مع احترامي لجهود لاعبي الفريقين، نظرا لتدني المستوى الفني الخالي من اللمحات الفنية، فلا تناقل مجدي للكرة بين اللاعبين، ولا جمل كروية تكتيكية أو محاولات فردية أو تسديد محكم على المرمى أو تسجيل أهداف.

كرة تلعب في أغلب الوقت في منتصف الملعب أو خارج خطوط التماس، وقد تأسفت كثيرا على ما وصلت إليه حال الكرة الليبية، التي لم يعد لها شأن يذكر على مستوى مشاركات الأندية أو المنتخبات الليبية في التصفيات العربية والأفريقية والعالمية، ولم يبق من الفرق إلا الاسم و لون الغلالات، ورغم عقود اللاعبين الاحترافية للمحليين أو الأجانب التي وصلت إلى أرقام كبيرة من الدنانير، مما جعلني أتذكر نجوم الأمس الذين أعطوا وأبدعوا ولم يتحصلوا على شيء إلا حب وتقدير جماهير الكرة التي كانت تتابع مبارياتهم باهتمام.

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نجوم فترة الستينيات أيام حارسي المرمى العملاقين إبراهيم المصري وعلي بوعود، وإبداعات وفنيات علي الشعالية، وأهداف المكي المميزة، ومجهودات محجوب وناجي المعداني، ودقة تمريرات عمران العرفي وديمس الكبير وذياب المسعودي وقذائف الخطيطي وارحيمه شتيوي، وصلابة مدافعي الفريقين حمد الأشهب وعاشور خالد والشيخ ميلود وامحمد الشريف وكلفه وعبدالسلام الورفلي وفرج باله وطاهر خواجة وأحمد الضراط، وخطورة وأهداف بن صويد وديمس الصغير والماقني وغيرهم من اللاعبين المميزين الذين لا يسع المجال لذكرهم.

ثم عدت لمتابعة مباراة الدوري الإنجليزي وعشت مع التطور الحقيقي في كل ما يتعلق بفنون كرة القدم، حيث التصوير المرئي المشوق وصيحات جماهير المدرجات وهتافاتها، والتي اختفت من ملاعبنا والتي لو وجدت لعوضت نقص المستوى الفني، ولربما حفزت اللاعبين على تقديم الأفضل وإبداعات المدربين واللاعبين، وقد انتهت بفوز توتنهام (2-0) على تشيلسي، ثم عدت لمشاهدة مباراة ملعب بنينا في أنفاسها الأخيرة والتي فاز فيها الأهلي (1-0) في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بركلة جزاء، وقد نجد للاعبي اليوم العذر على تواضع مستواهم الفني، فلا توجد لديهم ملاعب عصرية، ولا مدربون من العيار الثقيل، ولا شكل دوري منظم من مجموعة واحدة، ولا مستوى تحكيمي متطور أو احتراف حقيقي يخدم اللعبة واللاعب، ولا منظومة رياضية قادرة علي تقديم الأفضل للرياضة.

وزير الرياضة من خارج المجال ورئيس اللجنة الأولمبية نجح للرئاسة للمرة الثالثة، التي يسيطر علي مجلسها بعشرة أعضاء ويتصرف فيها كما يشاء، وسط صبر واعتراض الستة المتبقيين، واتحاد عام لكرة القدم أسهم إلى حد كبير في وصول كرتنا المحلية إلى هذا المستوى المتواضع، وما زال يصر على البقاء، رغم أن أغلب أعضائه تجربتهم محدودة مع كرة القدم، ووجدوا أنفسهم في قمة الهرم الكروي وعندما واجهتهم المشاكل لم يجدوا لها الحلول، ومن هذا الواقع الرياضي المؤسف الذي انعكس أيضا على الأندية الرياضية التي ضيعت جمعياتها العمومية الفعلية وافتقدت إلى العديد من القيادات التربوية القدوة صاحبة التجربة في مجالات الشباب والرياضة، وهكذا لم تعد في رياضتنا إلا الحسرة والندم بسبب المنظومة سابقة الذكر، والتي تكرر في نفسها دون تطور أو نتائج إيجابية، وسنظل ندعو الله أن يفرج علينا ليس في الرياضة فقط، وإنما في شتى مجالاتنا الحياتية الأخرى، وتكون لنا دولة ودستور وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، والله أعلم هل سنحظى بذلك أم نرحل في زمن الفوضى وتدني القيم النبيلة في المجتمع.