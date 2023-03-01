حضر الهلال وغاب النصر وفاز بنغازي الجديدة على الأهلي بنغازي في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت الثلاثاء تصفيات كأس ليبيا لكرة اليد بقاعة بنغازي، المباراة الأولى حضر فيها الهلال وغاب النصر، لتنتهي بفوز الهلال (10-0)، حسب لائحة لجنة تنظيم المسابقات.

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المباراة الثانية جمعت بين الأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة، جاء شوطها الأول لينتهي بتقدم بنغازي الجديدة بفارق هدفين (14-12)، وحافظ بنغازي الجديدة على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بفارق ستة أهداف (34-28).

أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وراقبها فنيا خالد سعيد وإداريا يوسف باله، وبقاعة البيضاء تمكن قار يونس من خطف ورقة التأهل للدور المقبل، بعد فوزه على الأخضر بنتيجة (36-33)، أدار المباراة الحكمان امبارك العبيدي وأيمن شقلوف، وراقبها فنيا محمد بالقاسم، وإداريا عماد رقص.