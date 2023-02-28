المنتخب الوطني الليبي للجودو يستعد لأفريقيا في الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني الليبي للجودو تدريباته في الجزائر منذ الخميس الماضي تأهبا للمشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة في اللعبة.

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ينتظر أن تقام المنافسات في الجزائر يومي 18 و19 مارس المقبل، وتضم بعثة المنتخب الليبي للجودو بالجزائر سبعة رياضيين يشرف على تدريبهم المدرب التونسي عادل قيراط ،ويساعده بطل ليبيا سابقا محمد الكويسح كمدرب مساعد.

اللاعبون السبعة هم: أحمد شنيبة ومحمد اللافي ومصطفى بن عيسى وعبدالحميد العش وأحمد بن سليمان وأحمد العجمي وطارق أبو شاقور.