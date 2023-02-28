المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي المدينة تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الوطني علي المرجيني خلفا للمدرب الوطني حمدي بطاو الذي سيتولى تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

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المدرب علي المرجيني قاد فريق السويحلي هذا الموسم خلال مرحلة الذهاب، وتم فسخ العقد معه بالترضي.

سبق للمرجيني أن أشرف على تدريبات فريق المدينة في العام 2019، وستكون أولى مبارياته هذا الموسم أمام فريقه السابق السويحلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز.

المدرب الوطني علي المرجيني مع معاونيه في المدينة. (فيسبوك)