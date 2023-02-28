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دورة إعداد مدربين للريشة الطائرة في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 28 فبراير 2023, 03:19 مساء
دورة إعداد مدربين للريشة الطائرة في بنغازي
منافسات الريشة الطائرة. (فيسبوك)
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ينظم الاتحاد الليبي للريشة الطائرة دورة إعداد مدربين في اللعبة بمدينة بنغازي خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس المقبل.

وتعد الدورة التدريبية هي الثانية للعبة خلال شهرين حيث نظم الاتحاد من قبل بنجاح دورة إعداد مدربين أولى في مدينة طرابلس خلال يناير الماضي، شهدت مشاركة 16 متدربا.

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كان رئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة، الدكتور نوري الزراع، أكد في لقاء سابق مع «بوابة الوسط» إقامة عديد الدوريات المحلية للكوادر الفنية من حكام ومدربين ورياضيين.

وأقام معسكرات وعقد اتفاقيات مع عدد من الدول من بينها مصر وتونس والجزائر بهدف انتشار اللعبة في ليبيا وخلق كوادر فنية لها.

شعار اتحاد الريشة الطائرة. (فيسبوك)
شعار اتحاد الريشة الطائرة. (فيسبوك)
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