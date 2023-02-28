الأهلي المصري يلتقي السيب العماني.. والوكرة القطري مع النصر البحريني في نصف نهائي «الطائرة العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، وجاءت النتائج على النحو التالي: الأهلي المصري حقق فوزا سهلا على ممثل الكرة الطائرة الليبية السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-13)، (25-15)، (25-17).

والوكرة القطري أيضا تمكن من تحقيق فوز سهل على كاظمة الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-23)، (25-19)، (25-23)، (25-16).

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والسيب العمانى بعد تأخره أمام الأهلي القطري في الشوطين الأول والثاني (25-17)، (26-24)، تمكن من الفوز في الشوطين الثالث والرابع بثلاثة أشواط (25-23)، (25-22)، وحسم أيضا نتيجة الشوط الفاصل بفارق نقطتين (17-15).

وفاز النصر البحريني على مصافي الشمال العراقي في واحدة من أقوى مباريات الدور الربع نهائي، تواصلت لخمسة أشواط كاملة، كانت مليئة بالندية والإثارة والتشويق، وتقدم النصر بنتيجة الشوطين الأول والثالث (25-21)، و(25-23)، ومصافي الشمال حقق التفوق في الشوطين الثاني والرابع (25-23)، (25-22)، وتم اللجوء للشوط الحاسم وحسمه النصر لصالحه بفارق نقطتين (17-15) ليتفوق النصر البحريني بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط (3-2).

الدور نصف النهائي

يشهد الدور نصف النهائي للبطولة مواجهة بين النصر البحريني والوكرة القطري، والأهلي المصري يواجه السيب العماني.

وفي مباراتي تحديد الترتيب من الخامس إلى الثامن، فريق السويحلي الليبي يلتقي الأهلي القطري، وكاظمة الكويتي يواجه مصافي الشمال العراقي.

مباراة السويحلي أمام الأهلي المصري في الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي أمام الأهلي المصري في الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)