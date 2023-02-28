3 انتصارات وتعادلان وانسحاب مثير في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الإثنين ست مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت ثلاث منها بالفوز، حيث فاز البشائر على المجد بهدف (1-0)، والوطن على ترهونة بثلاثية نظيفة (3-0)، والشط على الفالوجا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1).

وتعادل المستقبل مع الترسانة بهدف لمثله (1-1)، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة الأنصار والنجمة (1-1)، وبملعب صرمان توقفت مباراة رفيق وضيفه أبي الأشهر في بداية شوطها الأول في الدقيقة 7، بدعوى وجود جمهور بالملعب.

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وحسب ما جاء في صفحة نادي أبي الأشهر عبر «فيسبوك»، فإن فريقه الأول تعرض إلى أنواع من التهديد والوعيد ووصل الأمر إلى الاعتداء اللفظي منذ بداية المباراة.

وخلال التوقف وبناءً على تعليمات حكم المباراة جرى إخلاء الملعب، على الرغم من قرار صادر من الاتحاد العام بالسماح بحضور الجمهور، لكن القرار لم يعمم على الاتحادات الفرعية وعلى المراقبين، ورفض بعدها لاعبو أبي الأشهر العودة للعب واستكمال المباراة، وبعد انتظار الزمن القانوني، أعلن الحكم صافرة نهاية المباراة، وجرى رفع تقرير إلى لجنة المسابقات بالاتحاد العام لاتخاذ قرار بالخصوص.

9 مباريات في دوري الدرجة الأولى

يتجدد الموعد مع تسع مباريات، الثلاثاء، موزعة كالتالي: على ملعب البيضاء القيروان يلتقي نجوم بنغازي، وعلى ملعب أجدابيا الخليج أجدابيا يستضيف البروق، وعلى ملعب بنينا نجوم أجدابيا ضيفا على بنغازي الجديدة، وعلى ملعب مدينة الأبيار نسور مرتوبة ضيفا على الأنوار.

وعلى ملعب الترسانة الظهرة يلتقي النصر زليتن، والوحدة يستضيف الطلائع، والملعب الليبي ضيفا على الشموع مصراتة، وعلى ملعب الزنتان الشروق يستضيف الجزيرة، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يلتقي الجمارك.