مصراتة جاهزة لعرس الطائرة الليبية بمشاركة السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات، علي دوة، أن مصراتة جاهزة لإياب رباعي التتويج في بطولة ليبيا للكرة الطائرة وتقام مبارياته بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية أيام 11، 12، 13 مارس المقبل، بمشاركة فرق السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر.

وأضاف دوة أن صالة مصراتة جاهزة وجرت صيانة المنصة الشرفية وقاعة الضيوف مع تركيب أرضية الملعب الجديد، وأيضا تركيب وصيانة منظومات التهوية وصيانة الإنارة وتقويتها، وكذلك صالة استقبال الضيوف وحجرة الحكام، إضافة إلى طلاء القاعة.

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يشار إلى أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة شكل أربع لجان للبطولة، وهى لجنة الاستقبال برئاسة خيري دوة وعضوية محمد المريول وعبدالحميد المطردي وهشام أبوشناف، ولجنة التكريم برئاسة علي دوة وعضوية فيصل الشريف وعادل الرياني والفيتوري عريبي.

أيضا تشكلت لجنة التميز برئاسة كمال الدين بإدارة وعضوية رمزي أبوشعالة وأحمد الحوتة وخالد التائب، واللجنة الإعلامية برئاسة أنور الطوباشي وعضوية خليل بن دردف وسالم أبوخريص وخليل عبيد.