6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد الإثنين بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة في مصر مع ست مباريات في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، ضمن مباريات الترتيب من 9 إلى 12.

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تقام مباراتان، الصداقة الفلسطيني يلتقي خبيل اليمني، وبنى ياس الإماراتي يتبارى مع الميناء اليمني.

وفي مباريات الدور الربع نهائي ستقام أربع مباريات، النصر البحريني يلتقي مصافي الشمال العراقي في المباراة رقم 33، والمباراة 34 الأهلي القطري مع السيب العماني، والمباراة 35 الوكرة القطري يلتقي كاظمة الكويتي، والمباراة 36 ستجمع السويحلي الليبي مع الأهلي المصري.