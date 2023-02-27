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6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 27 فبراير 2023, 02:08 مساء
6 مباريات في «عربية الأندية» للكرة الطائرة بظهور ليبي عبر السويحلي
منافسات الكرة الطائرة للأندية بمصر. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد الإثنين بالقاعات المجمعة باستاد القاهرة في مصر مع ست مباريات في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، ضمن مباريات الترتيب من 9 إلى 12.

- بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

تقام مباراتان، الصداقة الفلسطيني يلتقي خبيل اليمني، وبنى ياس الإماراتي يتبارى مع الميناء اليمني.

وفي مباريات الدور الربع نهائي ستقام أربع مباريات، النصر البحريني يلتقي مصافي الشمال العراقي في المباراة رقم 33، والمباراة 34 الأهلي القطري مع السيب العماني، والمباراة 35 الوكرة القطري يلتقي كاظمة الكويتي، والمباراة 36 ستجمع السويحلي الليبي مع الأهلي المصري.

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