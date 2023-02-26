اختتام بطولة القوس والسهم داخل الصالات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت السبت بصالة معهد تدريب الشرطة غريان بطولة القوس والسهم داخل الصالات.

يأتي هذا ضمن أنشطة الاتحاد الليبي للقوس والسهم؛ حيث أقيمت الجولة الختامية تحت تنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للعبة.

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جاءت النتائج المسجلة في فئة قوس أولمبي ناشئين لتشهد تتويج اللاعب الناشئ محمد أحمد غريب بالميدالية الذهبية.

وفي فئة قوس أولمبي رجال تُوج بالقلادة الفضية اللاعب هشام أبوالقاسم مولود، وفي فئة قوس تدريبي رجال فاز بالقلادة النحاسية اللاعب طارق نصر الدين الفيرس.

بطولة القوس والسهم. (فيسبوك)

بطولة القوس والسهم. (فيسبوك)

بطولة القوس والسهم. (فيسبوك)

بطولة القوس والسهم. (فيسبوك)