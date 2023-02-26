الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت السبت خمس مباريات في الجولة الرابعة عشر لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، وسجلت فوز السويحلي على الاتحاد بهدفين لصفر (2-0)، وأساريا على المدينة بهدفين لصفر (2-0)، والأهلي طرابلس على الأولمبي (4-3).

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أيضا فاز الاتحاد المصراتي على المحلة (6-1)، وتعادل أبوسليم مع الخمس (3-3).