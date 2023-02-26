الأهلي طرابلس يتصدر دوري الآمال لكرة القدم...

جرت السبت خمس مباريات في الجولة الرابعة عشر لمسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، وسجلت فوز السويحلي على الاتحاد بهدفين لصفر (2-0)، وأساريا على المدينة بهدفين لصفر (2-0)، والأهلي طرابلس على الأولمبي (4-3).
- 16 هدفا في منافسات الآمال والأواسط لكرة القدم الليبية
أيضا فاز الاتحاد المصراتي على المحلة (6-1)، وتعادل أبوسليم مع الخمس (3-3).
الترتيب بعد ختام الجولة
الصدارة للأهلي طرابلس بـ32 نقطة، وأقرب الملاحقين الاتحاد 31 نقطة، والسويحلي 29 نقطة، وأساريا 27 نقطة، والاتحاد المصراتي 25 نقطة، وأبوسليم 20 نقطة، والمدينة 16 نقطة، والأولمبي 16 نقطة، والمحلة 4 نقاط، والخمس نقطة واحدة.
تعليقات