انتهت في «الكونفدرالية»: الأخضر يخسر بهدف أمام لوبوبو الكونغولي

القاهرة - بوابة الوسط

خسر فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، ممثل الكرة الليبية، بهدف أمام فريق لوبوبو الكونغولي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، الأحد.

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أقيم اللقاء على أرضية ملعب ليفي مواناواسا في دولة زامبيا، مستضيف المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

الأخضر صاحب النقطة الوحيدة في المجموعة الأولى، كان يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادله في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر فريق لوبوبو الكونغولي الجولتين ليصبح دون نقاط، قبل أن يحسن مركزه على حساب الأخضر ويقتنص أول ثلاث نقاط.

عقد الاجتماع الفني بين ممثلي الفريقين، السبت، وقام فريق الأخضر بالتدريب على أرضية ملعب المباراة.