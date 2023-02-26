انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الأهلي بنغازي بهدف على الهلال في قمة كروية بينهما على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وبثتها قناة الوسط «WTV» عبر استديو تحليلي.

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انطلق الاستديو التحليلي عبر شاشة قناة الوسط «WTV»، ضمن الجولة الثانية من دور الإياب لـ«دورينا»، قدم الاستديو التحليلي الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

القمة جاءت ضمن الجولة الثانية من دور الإياب، حسب الجدول المعلن من قبل لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة، وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، والتي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).