استديو تحليلي موسع لقمة الهلال والأهلي بنغازي عبر قناة الوسط «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستديو التحليلي لمباراة القمة بين الهلال والأهلي بنغازي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت ليبيا، عبر شاشة قناة الوسط «WTV»، ضمن الجولة الثانية من دور الإياب في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- قمة الهلال والأهلي بنغازي في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

يقدم الاستديو التحليلي الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم.

يجرى اللقاء الكروي بين الهلال والأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، التي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).