قمة الهلال والأهلي بنغازي في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق القمة الكروية بين الهلال والأهلي بنغازي، الأحد، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتبثها قناة الوسط «WTV» عبر استديو تحليلي.

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القمة تأتي ضمن الجولة الثانية من دور الإياب، حسب الجدول المعلن من قبل لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة، وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، والتي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).