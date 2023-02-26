الأخضر يتحدى لوبوبو الكونغولي في ثالث جولات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، ممثل الكرة الليبية، مع فريق لوبوبو الكونغولي، الأحد، على أرضية ملعب ليفي مواناواسا في دولة زامبيا، مستضيف المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

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الأخضر صاحب النقطة الوحيدة في المجموعة الأولى، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مارومو غالانتس، بطل جنوب أفريقيا، وتعادله في الثانية أمام اتحاد الجزائر، بينما خسر فريق لوبوبو الكونغولي الجولتين ليصبح دون نقاط.

عقد الاجتماع الفني بين ممثلي الفريقين، السبت، وقام فريق الأخضر بالتدريب على أرضية ملعب المباراة.