«طائرة» السويحلي تلتقي الأهلي المصري في ربع نهائي الأندية العربية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت في القاعات المجمعة على استاد القاهرة بمصر، السبت، أخر ست مباريات في الجولة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41، وجاءت النتائج لتشهد فوز الأهلي القطري على السويحلي الليبي بنتيجة (3-1)، وكاظمة الكويتي على الصداقة الفلسطيني بالنتيجة ذاتها، والنصر البحريني على الميناء اليمني بالنتيجة ذاتها.

- صدارة للأهلي المصري والأهلي القطري بالعلامة الكاملة في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

أيضا فاز بنتيجة (3-1) الأهلي المصري على الوكرة القطري، وكذلك مصافي الشمال العراقي على بني ياس الإماراتي، بينما فاز السيب العماني على فريق خيبل اليمني بنتيجة (3-2).

الترتيب بعد المرحلة الأولى

النصر البحريني في صدارة المجموعة الأولى بـ14 نقطة، وجاء الأهلي القطري ثانيا برصيد 12 نقطة، وكاظمة الكويتي ثالثا بـ10 نقاط، ورابعا السويحلي بـ6 نقاط، والصداقة بـ3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية تصدرها الأهلي المصري برصيد 15 نقطة، وجاء ثانيا الوكرة القطري بـ10 نقاط، وثالثا السيب العماني بـ8 نقاط، ورابعا مصافي الشمال العراقي.

الدور الربع نهائي

الأهلي المصري يتبارى مع السويحلي الليبي، والأهلي القطري مع السيب العماني، والوكرة القطري مع كاظمة الكويتي، والنصر البحريني مع مصافي الشمال العراقي.

مباراة السويحلي أمام الأهلي القطري في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي أمام الأهلي القطري في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي أمام الأهلي القطري في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

مباراة السويحلي أمام الأهلي القطري في الكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)