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«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات اليوم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 09:35 مساء
«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات اليوم في «دورينا»
استوديو «الفار» بقناة الوسط لمناقشة الحالات التحكيمية، 25 فبراير 2023. (قناة الوسط)
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قدّم برنامج «Var Studio» (استديو الـVAR)، على قناة «الوسط» (WTV)، السبت، تحليلاً للحالات التحكيمية لمباراة النصر ودارنس، ومباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم، ومباراة الصقور والتحدي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وشرح خبير التحكيم بقناة «WTV» سليم بالخواص، الحالات التي تحتاج وقفات تحليلية في المباريات.

- انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
- انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
- انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط» «WTV».. اضغط هنا
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