شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة النصر وضيفه دارنس في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل النصر المباراة سعيًا للفوز من أجل المحافظة على المركز الثاني في جدول الترتيب، إذ سيصل النصر إلى 18 نقطة في حالة فوزه، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الصقور أمام التحدي.

فيما يسعى دارنس بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده للدخول إلى المربع الذهبي بـ15 نقطة في حالة الفوز، وسيتساوى مع النصر صاحب المركز الثاني.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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