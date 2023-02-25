بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV2» لمباراة التحدي والصقور

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستقبل ملعب شهداء بنينا مباراة التحدي والصقور، في مباراة تبثها مباشرة قناة الوسط «WTV2»، ضمن الجولة الثانية من منافسات إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، السبت.

يقدم الاستديو التحليلي الإعلامي عبدالرزاق بالحاج في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

- لمشاهدة مباراة التحدي والصقور عبر قناة الوسط «WTV2».. اضغط هنا

فريق التحدي برصيد 10 نقاط، والصقور 15 نقطة، وفي الساعة السادسة يلتقي على نفس الملعب فريق النصر ودارنس، النصر 15 نقطة ودارنس 12 نقطة.

كانت النتائج المسجلة في الجولة شهدت، التعادل السلبي بين المدينة والخمس، والسويحلي مع الاتحاد المصراتي، والاتحاد مع المحلة، بينما فاز الأولمبي على أساريا بهدفين دون رد، وفاز الصداقة على التعاون بهدف دون رد.

السبت 25 فبراير

- الأهلي طرابلس × أبوسليم (ملعب الجميل) 3:00 نقل «WTV».

- التحدي × الصقور (ملعب شهداء بنينا) 3:00 نقل «WTV2».

- النصر × دارنس (ملعب شهداء بنينا) 6:30 نقل «WTV».

وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، والتي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).