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اتحاد الكرة يقيل قريميدة بعد أزمة القيد بنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 25 فبراير 2023, 03:06 مساء
اتحاد الكرة يقيل قريميدة بعد أزمة القيد بنادي الاتحاد
محمد قريميدة. (فيسبوك)
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أقال الاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة من جميع اللجان التابعة للاتحاد، على خلفية ضلوعه في أزمة قيد اللاعبين وفتح منظومة انتقال اللاعبين، والتي تسببت في العديد من المشاكل للأندية، من بينها نادي الاتحاد الذي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بهذا الخصوص.

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التحقيقات كشفت عن وجود بعض التلاعبات بتواريخ فتح منظومة انتقال اللاعبين، الأمر الذي سبب أزمة بين بعض الأندية واتحاد الكرة الليبي.

يعد محمد قريميدة من الخبرات الليبية، وكلف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في العديد من المرات بمراقبة الملاعب، كما كلف من قبل الاتحاد الليبي بقيد اللاعبين عبر المنظومة الدولية.

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