استديو تحليلي عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستديو التحليلي لثلاث مباريات جديدة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، السبت، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، عبر شاشات قناة الوسط «WTV».

يقدم الاستديو التحليلي الإعلامي عبدالرزاق بالحاج في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

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المواجهات الثلاث ضمن الجولة الثانية من دور الإياب، حسب الجدول المعلن من قبل لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة، وتشمل المواجهات لقاء بين الأهلي طرابلس وأبوسليم على ملعب الجميل.

أيضا التحدي مع الصقور على ملعب شهداء بنينا، وعلى الملعب ذاته يقام لقاء النصر ودارنس، وتنقل المواجهات الثلاث عبر شاشات قناة الوسط «WTV».

السبت 25 فبراير

- الأهلي طرابلس × أبوسليم (ملعب الجميل) 3:00 نقل «WTV».

- التحدي × الصقور (ملعب شهداء بنينا) 3:00 نقل «WTV2».

- النصر × دارنس (ملعب شهداء بنينا) 6:30 نقل «WTV».

وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة لمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الثانية إياب، بعد انتهاء أزمة الجولة الأولى، والتي شهدت سلسلة من الانسحابات، بسبب غياب الدعم المالي، قبل أن تتدخل الحكومة وتعد بدعم 5 ملايين دينار ليبي لكل ناد لاستكمال المسابقة.

الأحد 26 فبراير

- الهلال × الأهلي بنغازي (ملعب شهداء بنينا) 2:30 نقل «WTV».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تقدم قناة الوسط «WTV» فقرة تحليل الفار (VAR STOUDIO) لتحليل حالات التحكيم في المباريات بنهاية الاستوديوهات التحليلية يومي الأحد والإثنين، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).