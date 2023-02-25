انتصار جديد للهلال والأهلي بنغازي في دوري اليد الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة مباراتان في آخر جولات المرحلة الأولى للدوري الليبي لكرة اليد في قاعة بنغازي، وجمع اللقاء بين فريقي الهلال وقار يونس.

شهد شوط المباراة الأول ندية وتكافؤا وانتهى بالتعادل (13-13)، وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية لفريق الهلال الذى أضاف 16 هدفا، بينما أضاف قار يونس عشرة أهداف، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة (29-23).

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أدار المباراة الحكمان أحمد غرور ويحيى الزوكي، وراقبها فنيا خميس المغربي، وإداريا محمد الجهاني.

وبقاعة مدينة البيضاء تقابل الأخضر وضيفه الأهلي بنغازي، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي بنغازي (14-10)، وحافظ الأهلي بنغازي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (29-25).

أدار المباراة الحكمان أيمن بودبوس، ورمضان المنفي، وراقبها فنيا كمال دربي، وإداريا عماد رقص.

منافسات في دوري اليد الليبي. (فيسبوك)

منافسات في دوري اليد الليبي. (فيسبوك)