مصباح لـ«بوابة الوسط»: وجود شخصيات تربوية مهم في الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق حسين مصباح، أن وجود الشخصيات التربوية مهم في الرياضة، لأنهم مثال مهم وقدوة جيدة.

وأضاف مصباح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قائلا: «جيل السبعينيات في النادي الأهلي طرابلس وكل الأندية كانوا يحترمون الإداريين والشخصيات القيادية».

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وأكمل: «الأهلي كان يضم مجموعة شخصيات رائعة، مثل عبدالرحمن بشر الإداري المميز في جيله، فهو إنسان تربوي وحريص على الأخلاق قبل الرياضة».

وتحدث مصباح عن القدرات الإدارية للراحل الصادق البهلول، رئيس النادي السابق، مؤكدا أنه كانت له أفضال على كثير من الرياضيين، وله مواقف رائعة لا تنسى، ويحتفظ له بمواقف إيجابية.